الاف المستوطنين يقتحمون « كفل حارس » في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة بلدة كفل حارس شرق سلفيت وقامت بوضع نقاط مراقبة وتفتيش على مداخل البلدة، حيث أمّنت اقتحام أكثر من ألفي مستوطن المقامات الدينية الإسلامية في القرية الذي يزعمون بأنها مقامات يهودية.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس عصام ابو يعقوب انه وأثناء تجوالهم في شوارع البلدة قام المستوطنون بإقلاق راحة المواطنين والصراخ وأداء الرقصات الاستفزازية في الشوارع.

ولدى قيام البلدية بجولة تفقدية على شوارع البلدة بعد انتهاء الاقتحام، قال نائب رئيس البلدية المحامي عزات شقور أن المستوطنين قاموا بوضع ملصقات دينية على منازل المواطنين وعلى الاماكن العامة في القرية.