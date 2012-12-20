منظمة « التحرير » تندد بعرقلة واشنطن لموقف موحد بمجلس الأمن ضد إسرائيل

نددت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، بعرقلة الولايات المتحدة الأمريكية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، يدين الاستيطان "الإسرائيلي" ويطالب بوقفه.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ندين بأشد العبارات الموقف الأمريكي الذي يحول دون اتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان، وأضاف، يندرج هذا الموقف في إطار الانحياز السافر لصالح "إسرائيل" رغم الإجماع الدولي على إدانته، وفى ظل الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية.

ورأى أبو يوسف، أن الموقف الأمريكي "ضوء أخضر لـ "إسرائيل" من أجل الاستمرار في مشاريع البناء الاستيطاني، وفى سياسات التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بغرض الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأقرت "إسرائيل" بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة على مدار الشهر الجاري، ما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق.

وأصدرت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الليل الماضي باستثناء الولايات المتحدة ببيانات تدين خطط إسرائيل لتوسيع مستوطنات يهودية حول القدس.