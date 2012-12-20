الرفاعي: « الأونروا » هي المسؤولة عن تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للنازحين

رأى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي، أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا"، هي المسؤولة الأولى عن تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للنازحين من المخيمات الفلسطينية في سوريا.

وأوضح الرفاعي في تصريحٍ له على صفحته على "الفيس بوك"، أن المخيمات الفلسطينية وقبل وصول اللاجئين من دمشق كانت تعيش حالة مأساوية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الاكتظاظ السكاني داخل المخيمات ونتيجة القوانين المفروضة على الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تتعلق بالعديد من المواضيع ومنها التملك.

واستدرك، أن الشعب الفلسطيني معني باحتضان أهله وشعبه من النازحين ولقد فتح بيوته من أجل استقبالهم، ولكن باعتقاده كحركة الجهاد الإسلامي ـن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الأونروا، التي هي إحدى أهم المؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين وهي مسؤولة عن تأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة للفلسطينيين وخاصة النازحين من سوريا.

وأضاف القيادي الرفاعي، أن هناك إجراءات على مستوى اللجان الشعبية ولجان الأحياء من أجل العمل على تأمين مساكن تليق باللاجئين قدر المستطاع، وهناك تحرك اليوم باتجاه "الأونروا" وسوف يعقد اجتماع بين المدير العام لوكالة غوث تشغيل اللاجئين في لبنان والفصائل الفلسطينية ومن أهم نقاط البحث سيكون موضوع النازحين الفلسطينيين وكيفية إيوائهم ومساعدتهم.

وأشار الرفاعي إلى وجود اتصالات تجريها الفصائل الفلسطينية مع المسؤولين اللبنانيين كبعض الكتل النيابية ونواب ووزراء من أجل المساهمة في بحث عن آليات دعم ومساندة النازحين الفلسطينيين.