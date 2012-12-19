غزة : مسيرة محمولة إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مسيرة محمولة دعما ووفاء وإسنادا للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عموما وللأسرى المضربين عن الطعام خصوصا حيث جابت عشرات السيارات شوارع مدينة غزة الرئيسية انطلاقا من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مصحوبة بالأعلام الفلسطينية .



وشارك في مسيرة السيارات ممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات في قطاع غزة والأسرى المحررين وأهالي الأسرى والمبعدين والناشطين حيث انطلقت مزامير السيارات وارتفعت الأعلام الفلسطينية فوق السيارات إلى جانب صور الأسرى وشارات النصر التي رفعها كافة المشاركين في مسيرة السيارات المحمولة .

ورفعت شعارات بالمسيرة التضامنية تندد بسياسة الاعتقال الإداري، وتطالب بالإفراج العاجل عن الأسرى القابعين بالسجون الإسرائيلية وعلى رأسهم الأسير أيمن الشراونة وسامر العيساوي المضربين عن الطعام لأكثر من خمسة شهور متتالية، إضافة إلى أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال والمضربين عن الطعام لليوم الـ (23) على التوالي وهم الأسير طارق حسين قعدان والأسير جعفر إبراهيم عز الدين والأسير يوسف شعبان ياسين.

























































