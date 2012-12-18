التربية و التعليم برام الله تدرس تبكير العطلة الشتوية لانقاذ الفصل الدراسي

تبحث وزارة التربية والتعليم في رام الله مقترحا بتبكير العطلة الشتوية قبل الانتهاء من تقديم امتحانات الفصل الدراسي الاول.

واكد وكيل وزارة التربية محمد ابو زيد النبأ مضيفا" ان الوزارة في حالة انعقاد دائم وتتابع عملية اضراب قطاع التعليم ومن ضمن المقترحات التي جرى طرحها في اجتماع الوزارة هو تبكير العطلة الشتوية من اجل انقاذ الفصل الدراسي .

ويعني قرار تبكير العطلة الشتوية انها قد تبدا الاحد المقبل على ان يتقدم الطلبة بامتحانات نصف الفصل مع بداية النصف الاخر من العام الدراسي .

وياتي هذا القرار عقب تواصل الاضرابات في صفوف قطاع التعليم والذي قررت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام في كافة المدارس ومكاتب ووزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الوطن غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب عدم صرف الرواتب.

وقال بيان الاتحاد ": قررت الامانة العامة للاتحاد عدم توجه المعلمين وموظفي وزارة التربية ومديرياتها الى اماكن عملهم يومي الاربعاء والخميس الموافق 19\12\2012 و20\12\2012 بسبب عدم صرف الرواتب على ان يتم تعويضها مستقبلا ".

ولفت البيان إلى أن الأمانة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المسؤولة