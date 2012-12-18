طيران الاحتلال يقوم بتدريبات في اجواء الضفة الغربية استعداداً لانتفاضة ثالثة

قال شهود عيان في الضفة الغربية المحتلة، إنهم لاحظوا خلال الأيام الماضية تدريبات وطلعات مكثفة للطائرات المروحية الإسرائيلية فوق المدن الفلسطينية، في مجموعات مكونة من طائرتين أو ثلاث.

و نقلت وكالة "قدس برس" عن الشهود و راصدون ميدانيون قولهم أن التدريبات تستمر في ساعات الليل، بدون أضواء وعلى ارتفاعات منخفضة، بينما في النهار تكون على ارتفاعات عالية، وتكون أحيانا في حالة وقوف تام في الجو.

وكانت هذه الطائرات قد شاركت بفعالية في عمليات القصف والاغتيال التي استهدفت رجال المقاومة الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية).

كما أشار هؤلاء إلى تدريبات مكثفة للطيران الحربي الإسرائيلي منذ عدة أيام، خلال النهار والليل، لافتين إلى أن أربع طائرات حربية إسرائيلية نفذت صباح اليوم الثلاثاء (18/12) تدريبا في أجواء مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.