في غزة.. خرج يوزع بطاقات زفافه فاختطفوه!

يواصل مجهولون اختطاف شابٌ غزي، لليوم الثاني على التوالي، قبل أيام من حفل زفافه الذي من المقرر أن يُعقد يوم الجمعة المقبل.

وقالت مصادر من عائلة الشاب "م. ع" (21 عاماً) من سكان احد أحياء شرق مدينة غزة، أن نجلها اختفي صباح أمس عقب مغادرته عمله مبكراً بهدف توزيع بطاقات حفل زفافه على أقربائه وأصدقائه، ولم يظهر بعد ذلك .

وأضافت تلك المصادر نقلاً عن صحيفة ـ"القدس" ، أن والد الشاب تلقى رسالة نصية من جوال نجله تشير إلى أنه مخطوف وأنه بأمان وسيتم الإفراج عنه بعد أن يمر يوم واحد على موعد حفل زفافه، أي يوم السبت المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الشرطة بغزة، لا زالت تواصل بحثها عن الخاطفين، لافتةً إلى أن الشاب خطف بالقرب من عمله في أحد المؤسسات الخيرية.

وقال عدد من أصدقاء الشاب المختطف، أنه سبق وان فسخ خطوبته من إحدى الفتيات، وأنه ومنذ خطوبته الجديدة وهو يتعرض لمضايقات عبر إرسال رسائل أس. أم. أس على هاتفه وكذلك عبر هاتف والد خطيبته الجديدة، من قبل أرقام مدونة باسم صفحات انترنت كـ "الجي ميل" وغيره، متوقعين أن تكون هناك صلة كبيرة بين تلك الأحداث.