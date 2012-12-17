الرابطة الإسلامية تنظم وقفة طلابية دعماً للأسرى بجامعة القدس بالوسطى

شارك العشرات من طلاب الجامعات في الوقفة الطلابية التي نظمتها الرابطة الإسلامية في جامعة القدس المفتوحة وسط قطاع غزة، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الصهيونية، بعنوان "أسرانا لن ننساكم".

وتأتي الوقفة الطلابية التي رفع المشاركون خلالها الشعارات المساندة والداعمة لصمود الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى المضربين عن الطعام "سامر العيساوي، أيمن الشراونة، طارق قعدان، جعفر عز الدين، يوسف شعبان "وكافة الأسرى الأبطال في السجون الصهيونية .

وأوضح علاء خطاب منسق ملف الجامعات في الوسطى، أن هذه الفعاليات تأتي مساندةً ودعماً للأسرى في سجون الاحتلال، وتأكيداً على وقوف الرابطة الإسلامية والطلبة الفلسطينيين بجانب قضية أسرانا الأبطال والدفاع عن حقوقهم وتسليط الضوء على معاناتهم .

وأشار خطاب إلى أن الرابطة نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية المساندة للأسرى البواسل، موضحاً أن الفعاليات تضمنت تنظيم وقفات طلابية وتعليق بوسترات ويافطات وتوزيع صور للأسرى الأبطال.

بدوره طالب الأسير المحرر ياسر صالح الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى جماهير الشعب الفلسطيني بمساندة الأسرى في معركتهم، مشدداً على ضرورة الوقوف بجانبهم وتكثيف الفعاليات المساندة على كافة الأصعدة حتى يتم الافراج عنهم .

وأضاف صالح قائلاً :"ألا يكفي نصف عام لإضراب الأسرى لتتحرك الجماهير الفلسطينية والعربية نصرة للأسرى، ألا تكفي هذه المدة لأن تتحرك الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة عدم الانحياز للتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى من سجون الاحتلال، لا يكفي التقارير التي تشير بحتمية استشهادهم كي تتحرك الجماهير والأمة لإنقاذهم .

وعبر صالح أسفه من الصمت المحلي والشعبي والعربي والدولي والحقوقي تجاه ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان خاصة الأسرى المضربين عن الطعام.

من ناحية أخري أكد الطالب أحمد اللوح خلال كلمة الرابطة في الجامعة ، على الاستمرار في دعم الأسرى حتى تحقيق مطالبهم، مطالباً فصائل المقاومة لتكثيف العمل للإفراج الفوري عن الأسرى باختطاف جنود العدو لأنها الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالإفراج عنهم.

وفي سياق منفصل وزعت الرابطة الإسلامية مجلة صوت الربطة الإسلامية في جامعة القدس المفتوحة وكلية فلسطين التقنية على الطلاب لزيادة الوعي الثقافي لدى الطلاب.