حمدونة:إدارة السجون راهنت على كسر إضراب الأسرى من خلال تأخر الفعاليات

أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون راهنت على كسر إضراب الأسرى من خلال تأخر الفعاليات لإسناد قضية الأسيرين أيمن الشراونة المضرب عن الطعام منذ 170 يوم والأسير سامر العيساوى المضرب عن الطعام منذ 140 يوم .

وأضاف حمدونة أن انطلاق موجة الفعاليات بكل الوسائل الممكنة " الإعلامية والجماهيرية والحملات الالكترونية وخيام الاعتصام " أكبر رد على مراهنة الاحتلال لكسر الاضراب وأعطت زخماً جديداً لمعركة الكرامة والتى ستكون بداية انتفاضة جيدة للأسرى في كل فلسطين .

ودعا حمدونة كل الشرفاء للمشاركة في كل خيام الاعتصام المقامة فى كل المدن الفلسطينية والتفاعل مع الحملة الالكترونية الداعمة للأسرى والمشاركة في كل الفعاليات التى تدعوا اليها المؤسسات العاملة في مجال الأسرى.