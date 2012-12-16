YotaPhone هاتف بشاشتين مع تقنية الحبر الإلكتروني

أعلنت شركة Yota الروسية المتخصصة في تقديم خدمات الهاتف المحمول في روسيا، عن تطويرها لهاتف جديد يحمل إسم YotaPhone. وتسعى الشركة من خلال الهاتف إلى جعله قابلًا للاستخدام المطوّل وخاصة لقراءة الكتب والأخبار، مع توفير كبير في البطارية

ويميز الجهاز أنه أول هاتف في العالم يحمل شاشتين مُتقابلتين، إذ يقدم في الجهة الأمامية منه شاشة من نوع LCD عالية التحديد بدقة 720p، مشابهة لما نراه في معظم الهواتف الحديثة الموجودة في الأسواق، لكن ما يميز الهاتف هو الشاشة الثانية في جهته الخلفية المماثلة بالحجم والتي تعمل بتقنية “الحبر الإلكتروني” أو E Ink وهي نفس التقنية المستخدمة في أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية على غرار جهاز كيندل من آمازون، ويقدم هذا النوع من الشاشات تجربة قراءة مقاربة جدًا للقراءة من الورق.

وتقوم فكرة هاتف YotaPhone على إمكانية استخدام الشاشة الثانية بتقنية E Ink لقراءة الكتب الالكترونية أو الأخبار، دون أن يقلق المستخدم من مسألة استهلاك طاقة البطارية بسرعة، وذلك لأن شاشات الحبر الإلكتروني موفرة للطاقة بشكل كبير، وهي ملائمة للقراءة لساعات مطولة، بينما يمكن استخدام الشاشة الرئيسية من نوع LCD لاستخدام الوظائف المعتادة في الهاتف مثل التطبيقات والألعاب وإجراء المكالمات.

ويبلغ قياس كل من الشاشتين 4.3 إنش، الأولى بتقنية LCD وبدقة 720×1280 بيكسل، والثانية بتقنية EPD E Ink، أما المعالج رباعي النواة بتردد 1.4 غيغاهرتز، ويتوفر الهاتف بمساحتين تخزينيتين 32 و 16 غيغابايت مع 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ويعمل الهاتف بالنسخة الأخيرة من نظام تشغيل غوغل أندرويد 4.2 (جيلي بين).

وقالت الشركة أنها ستكشف المزيد وستعلن عن موعد طرح الهاتف في الأسواق في شهر فبراير/شباط القادم بالتزامن مع المؤتمر العالمي للجوال المزمع عقده في مدينة برشلونة الإسبانية.