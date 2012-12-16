اتحاد المعلمين: اليوم اضراب شامل لجميع مدارس ومديريات الضفة

اعلن اتحاد المعلمين الاضراب الشامل اليوم الاثنين و الاحد القادم بالمدارس الحكومية في كل المحافظات بسبب تأخر صرف الرواتب

و قد اكد ا. عصام دبابسة، رئيس اتحاد المعلمين في نابلس في تصريح صحفي له بان اليوم الاثنين سيكون يوم اضراب شامل في كل المدارس الحكومية مع عدم التوجه لمكاتب التربية بكل المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية.

اما يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس فسيكون الدوام عادي وبالنسبة لحصص يوم غد الاثنين ستوزع على ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس ، وتختصر مدة الحصص الى 30 دقيقة بدلاً من 40 دقيقة .

وتقرر ان يكون الاسبوع القادم اعتصام كبير وحاشد امام مجلس الوزراء في رام الله.

الى ذلك فقد اكد الاتحاد العام للمعلمين بان يوم الاحد القادم 23-12-2012 سيكون يوم اضراب في المدارس الحكومية بكل المحافظات الفلسطينية وسيتم توزيع حصص يوم الاحد على باقي الايام .