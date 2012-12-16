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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اصابة جندي من جيش الاحتلال في غور الاردن

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 16:25 - 16 ديسمبر 2012
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قالت الإذاعة الإسرائيلية إن جندياً من جيش الاحتلال أصيب بجروح وصفتها "بالطفيفة" أثناء تدريب بالذخيرة الحية في غور الأردن.

وأفادت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال "بني غانتس" غادر مكان التدريب بمروحية قبيل الحادث ومع تلقي نبأ إصابة الجندي، أوعز إلى الطيار بالعودة إلى المكان حيث تم نقل الجندي إلى مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس المحتلة لتلقي العلاج الطبي.

وقد تم إيقاف التدريب بالذخيرة الحية على أن يستأنف مساء اليوم بعد إجراء تحقيق حول ظروف إصابة الجندي

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