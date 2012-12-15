التواصل الجماهيري للجهاد للعمل النسائي في زيارة لمدرسة بشير الريس

بدأت لجنة التواصل الجماهيري للعمل النسائي حملة زيارة المؤسسات التعليمية والخدماتية في القطاع، للتواصل مع جميع فئات الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة المحاصر.

فقد بدأت حيث قام وفد من لجنة التواصل الجماهيري للعمل النسائي تترأسه أم وسيم الوادية مسئولة اللجنة في مدينة غزة، وأم محمد عبدو وعدد من كوادر اللجنة بزيارة إلى مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة والهيئة التدريسية والعاملين وممثل عن وزارة التربية والتعليم.

من جهته شكر الوفد الزائر دور المديرة والهيئة التدريسية في تربية النشئ الفلسطيني حيث ألقت كلمة التواصل والإصلاح الأخت أم محمد عبدو التي أكدت على دور المدارس والوزارة الريادي في المجال التربوي والاجتماعي والسياسي والمقاوم وشكرت مديرة المدرسة والهيئة التدريسية على حسن الاستقبال ونقلت تحيات القيادة السياسية في الداخل والخارج وعلى رأسهم الدكتور رمضان شلح وتحيات مسئول لجنة العمل النسائي أبو يحيى حلس.

ومن جانبها شكرت مديرة المدرسة الوفد الزائر على هذه الزيارة لما لها من اثر طيب في نفوس الهيئة التدريسية.

من جهتها أكدت مسئولة التواصل الجماهيري أم وسيم الوادية أن حملة زيارة المؤسسات التعليمية والخدماتية في القطاع ستستمر لتشمل كل المؤسسات في مدينة غزة وان التواصل مع جميع فئات الشعب الفلسطيني هي أولوية للجنة لنشر روح الحوار والتزاور والمحبة والعمل على رص الصف الفلسطيني ونبذ الفرقة والخلاف والعمل على الوحدة وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع محبة ووفاء للمديرة تقديرا لجهودها.