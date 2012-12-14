تحالف القوى الفلسطينية يشكر قائد الثورة الإسلامية

عبرت فصائل تحالف القوى الفلسطينية عن شكرها العميق لقائد الثورة الاسلامية في ايران القائد السيد علي الخامنئي لدعمه الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة.

وقالت فصائل التحالف في بيان لها إنها تتقدم بكل الشكر والتقدير للقائد الخامنئي على المواقف المبدأية والعقائدية الراسخة التي تحافظ وتصون حقوق شعب فلسطين ومقدساتها.

واشادت الفصائل بالدور الايراني الكبير في الانتصار الذي حققته غزة على الكيان الاسرائيلي في عدوانه الاخير.

واعتبرت ان ارداة شعب فلسطين ومجاهديها ودعم معسكر المقاومة في المنطقة وعلى رأسها ايران كان له الأثر البالغ في التصدي للعدون الاسرائيلي.

ويتشكل التحالف من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني (جناح خالد عبد المجيد)، منظمة الصاعقة (طلائع حرب التحرير الشعبية)، الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري، حركة فتح الانتفاضة، جبهة التحرير الفلسطينية (جناح أبو نضال الأشقر) ، حركة المقاومة الاسلامية( حماس) وحركة الجهاد الإسلامي.