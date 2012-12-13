للمرة الأولى منذ ستة أعوام .. « حماس » تحتفل بذكرى انطلاقتها بنابلس

شارك المئات من أنصار وكوادر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولفيف واسع من الفصائل الفلسطينية في احتفال جماهيري بذكرى انطلاقتها الخامسة والعشرون في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

فمن مسجد النصر شرقي المدينة باتجاه ميدان الشهداء وسطها، انطلق الآف من كوادر الحركة هاتفين باسم حماس و كتائبها و رافعين رايات الحركة و صور الشهداء و الاستشهاديين الذين خرجوا من المدينة أمثال " يحيى عياش" و" محمود أبو هنود" و"جمال منصور" و"جمال سليم" و" عز الدين المصري" و "مهندس الطاهر" و نصر الدين عصيدة".

الحفل الذي حشدت له الحركة الآلاف من أنصارها، واعتبرته مناسبة لإظهار قوتها و ثقلها في الضفة بعد كل سنوات المنع و القمع والملاحقات الأمنية والتي تركزت في المدينة، جاء بعنوان "حجارة سجيل طريق التحرير" جاء بعد سنوات من منع الحركة لأي فعاليات لها في الضفة الغربية بعد الانقسام الذي جرى في 2007.

و شارك في المهرجان ممثلي عن الفصائل و الأحزاب الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح، حيث ألقى ممثل الحركة وأمين سرها أمين مقبول في كلمه أكد فيها على ضرورة إنهاء الانقسام واستغلال أجواء التقارب لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقسام، مشددا على ضرورة التفاؤل الحقيقي بحتميتها.

وشكر مقبول في كلمته المقاومة الفلسطينية بالقطاع، فقال:"بوركت الأيدي التي تضرب الصواريخ".

وأشار مقبول إلى لقاءات و اجتماعات تجري للتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة بدعوة من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" .

من جهته ألقى الأسير المحرر والقيادي حركة "حماس" حسام بدران -أحد المبعدين إلى العاصمة القطرية الدوحة- والتي حيا فيها جهود المقاومة في القطاع مباركاً لها انتصارها

وقال بدران:" بالرغم من السنوات العجاف إلا أنكم على الحق، فلا ترددوا ولا تشكوا لو للحظة في طريقكم فمشروع المقاومة الذي تخطه حماس وفصائل المقاومة القادر على استرجاع حقوقنا وهو الطريق الأسلم لتحقيق الوحدة الوطنية".







