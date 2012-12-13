استمرار الضغوطات السلبية على العملة الخضراء « الدولار »





واصل زوج اليورو مقابل الدولار بالارتفاع اليوم مع استمرار تراجع الدولار الامريكي لليوم الثالث على التوالي خلال هذا الاسبوع ونهايتة.

وقال الخبير المالي الأستاذ: أمين أبو عيشة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن قرار البنك الفيدرالي الامريكي ممثلاً بمجلس الاحتياطي وذلك بشأن زيادة خطة التحفيز الثالثة والتي اقرت في سبتمبر / ايلول الماضي والقاضية بدخول البنك المركزي السوق شارياً لسندات مديونية قدرها 40 مليار دولار أمريكي شهرياً والمقرر زيادتها حتى 45 مليار دولار أمريكي شهرياً وذلك لتحفيز القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الامريكي ودعماً للاقتصاد وذلك مساء اليوم والتي من المتوقع أن تتم بالاقرار والموافقة ، الأمر الذي سيزيد من الضغوط السلبية على العملة الخضراء أمام سلة العملات الرئيسية ، اضافة لتحسن مستويات مؤشرات الاقتصاد الالماني وارتفاع معنويات الاسواق الاوربية بعد بيانات أفادت بحصول اليونان على عروض عقود شراء سندات بأعلي من 31 مليار يورو وهي قيمة اعلي من القيمة الاسمية لهذه السندات التي حددتها اليونان في وقت سابق وحافظ اليورو على ميلة الصاعد محافظاً على ثباته فوق مستوى 1.3050، ونلاحظ دخول مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في البيع، وهذا ما يدعم فرص الانعطاف الثوري صعوداً لاستئناف الاتجاه العام الصاعد المتوقع للزوج، نحو الاهداف 1.31 ثم 131.45 وهي المقاومة الاهم وكسرها يعني توجيه اليورو نحو الهدف 1.32 ،

، و كذلك استمرار ظهور مشكلة ما يسمي بالجرف المالي للاقتصاد الأمريكي والمتمثلة ب 600 مليار دولار والتي تعني ( زيادة الضرائب على الأثرياء وتقليل الأنفاق الحكومي ) وهو ما تم التداول بشانة بين الكونجرس من قبل الجمهوريين حيث دعوا أوباما لخفض حجم الإنفاق وعارضوا وبقوة زيادة الضرائب وتحديداً على الأثرياء وهذا ما سمي بأزمة الميزانية العامة أو الجرف المالي وهي أزمة أيضا سياسية بين الكونجرس ومجلس الشيوخ أوباما والحزبين الديمقراطي والجمهوري

وعن سعر تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي توقع أبو عيشة تداولاً له بين المدي،

( 1.2880– 1.3145)، وعن سعر صرف الدولار مقابل ( الشيكل ) قال أبو عيشة : إن الدولار سيستمر في التصحيح الفني هبوطا الأسبوع الحالي، وجزم باستمرار الانخفاض وبوتيرة متوسطة وصولا للهدف 3.80، وكسرة يعني إعادة اختبار الدولار لمستويات المقاومة 3.77 – 3.76، وهي المستويات التي تخطاها صعوداً نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول من جديد محاولاً الثبات عليها على التوالي، وأكد أن الرسم البياني لأعمدة الرسم البياني تؤكد أن الدولار في انخفاض مقابل الشيكل وتوقع تداولاً له في سوق غزة بالمدى 3.77 – 3.80 للأسبوع القادم وأي هبوط عن 3.77 سيدفع الدولار باتجاه الدعم3.75 وما زلنا مصرين أن الاتجاه حاليا هبوطي موجي، وزعم بكسر التداول لحاجز 3.77، قريباً جداً

وعن السعر في السوق السوداء أشار أبو عيشة أن التداول في سوق غزة الآن للدولار أعلى مما يجب أن يكون سعره، وأشار أن هذا الوضع لن يستمر، واصفا اياة بسعر وهمي، وحذر المواطنون من عمليات الشراء للدولار عند مستوي سعرا لسوق الغزي 380،

وعن

الانتخابات الاسرائلية أشار الى أن الاقتصاد الصهيوني يعد أقوي وتحديداً الشيكل بسبب زيادة الطلب على العملة الحمراء ( الشكيل ) ، وذلك بسب الانفاق العالي للحملات الانتخابية للاحزاب الاسرائيلية ، اضافة لسياسة التسيير الكمي التي ستعني ضخ 45 بليون دولار شهرياً وبزيادة قدرها 5 بليون عن شهر سبتمبر / أيلول الماضي ، وبالتالي ظهور التضخم المالي مما سيدعم الاثار السلبي على الدولار ، ونصح بشراءة عند السعر 3.78 أو3.77. وهو سعر سيصل له سوق غزة، خلال أيام فقط .