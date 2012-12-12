الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لمحاضر بجامعة النجاح

افاد مركز أحرار لدراسات الاسرى وحقوق الانسان، ان "سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الاداري لمدة 4 شهور للمحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور محمد الصليبي 61 عاما."



وذكر مدير المركز فؤاد الخفش ان "سلطات الاحتلال جددت للمرة الثالثة الاعتقال الاداري للدكتور الصليبي المعتقل منذ13-1-2012، دون أدنى اعتبار لسنه ووضعه الاكاديمي او الصحي حيث أنه مصاب بعدة أمراض".



وناشد المركز المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، وجامعة النجاح الوطنية، العمل والتدخل العاجل من أجل تأمين الإفراج عن الدكتور الصليبي.