بولص: تعيين جلسة طارئة للأسير العيساوي غداً وقرار قريب بشأن الشراونة

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولص " إن المحكمة العسكرية في "عوفر" أبلغته اليوم وعلى ما يبدو كاستجابة أولية لضغوطات الأسيرين المضربين عن الطعام سامر عيساوي وأيمن الشراونة،بعقد جلسة عاجلة للأسير العيساوي يوم غد الخميس.

وأشار بولص الى أن القضاة يعكفون على إتمام كتابة قرار يتعلق بقضية الأسير الشراونة بعد انتقادات وجهت للجهاز القضائي لدى الاحتلال بالتلكؤ في متابعة ملفيهما.

و كان بولس قد قام بزيارة للأسيرين في "عيادة سجن الرملة " التي أعيدا إليها بعد أن نقلا يوم أمس إلى مستشفى "أساف هروفيه "جراء تدهور مفاجئ في حالتيهما الصحية من جهة ورفضهما لإجراء فحوصا طبية من جهة أخرى .

وأفاد الأسيران للمحامي بولص " أنه ومنذ مساء الأمس وكذلك في صباح اليوم قد زارهما مجموعة من ضباط "مصلحة السجون" وبعض المسؤولين في "إدارة السجون القطرية " وخلال اللقاء، وعد الضباط أن يعمل المسؤولون لديهم على تسريع الإجراءات القانونية العالقة بحقهما في المحاكم.

كما و نقل مطالبهما للجهات المعنية من أجل بحثها والإقرار بها لاسيما أنهما يصران على أن جميع ما ادعته قوات الاحتلال من تهم لا أساس لها وهي مغرضة من شأنها أن تبرر الخطوة إعادتهما للأسر مؤكدان على أن اعتقالهما هو خطوة انتقامية.

وأضافا أن الأطباء حضروا هذه اللقاءات وعبروا عن خشيتهم الحقيقية جراء ما ألت إليه أوضاعهما الصحية، في ظل رفضهما للفحوصات، لافتين إلى أنه وفي حال استمرارهما في ذلك سيقوم عدد من الممرضين والسجانين على إجبارهما لإجراء فحوصات طبية فورية من جهة ولإعطائهما كمية من السوائل المدعمة بالمحاليل من جهة أخرى.