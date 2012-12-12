اليابان تتبرع بمبلغ 7 ملايين دولار كمساعدات غذائية للأونروا

قال السفير الياباني في عمان جونيتشي كوسوجي إن بلاده ستقدم تبرعا بمبلغ 7,7 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وقال كوسوجي إن هذا التبرع سيكون من أجل المعونات الغذائية التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في أرجاء الشرق الأوسط.

وتم الإعلان عن التبرع خلال حفل جرى في مركز التدريب المهني التابع للأونروا في وادي السير بعمان بحضور المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي.

ولفت السفير الياباني إلى أن الظروف المعيشية للاجئي فلسطين لا تزال صعبة، وذلك بسبب الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الحركة وعملية السلام الراكدة.

بدوره، أعرب المفوض العام فيليبو غراندي عن شكره لحكومة وشعب اليابان على هذا التبرع قائلا ' بأن المعونات الغذائية لا تزال تشكل مكونا هاما للغاية من أجل التغلب على الفقر في أوساط اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر ' .

وشدد أيضا على أنه ينبغي البحث بشكل جاد عن حل سياسي لمحنة لاجئي فلسطين. وقال 'إن حلا عادلا ودائما لقضية لاجئي فلسطين يعد أمرا ملحا، وذلك تماشيا مع قرار الأمم المتحدة ومع احترام خيارات اللاجئين، وعندما نصل إلى هذه اللحظة بالذات فإن المساعدة الإنسانية والإنمائية ستصبح غير ضرورية'.

ومع هذا التبرع الأخير، تكون اليابان قد قدمت أكثر من 20 مليون دولار للأونروا هذا العام، وهذا أكثر بخمسة ملايين دولار مما قدمته في عام 2011، الأمر الذي يجعل من اليابان عاشر أكبر مانح للأونروا.

وعلى الرغم من هذا التبرع والتبرعات العديدة الأخرى، إلا أن الموازنة العامة للأونروا لعام 2013 ستعاني من عجز نقدي يقارب مبلغ 69 مليون دولار.