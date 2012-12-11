أوامر جديدة لقوات الاحتلال باطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين

اصدر جيش الاحتلال اليوم، تعليمات جديدة تتيح لجنود الاحتلال اطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، وذلك على ضوء الحادثين اللذين وقعا في الخليل وكفر قدوم الاسبوع الماضي.

وقال ضابط كبير في الجيش الصهيوني بالضفة الغربية: "ان موضوع اطلاق النار يعود لقرار الجندي، الذي يطلب منه التفكير واتخاذ القرار حول الوضع الذي يحيط به".

و حسب اقواله، "فعندما يشعر الجندي ان تهديدا يحيط بحياته فإن التعليمات تسمح له بفتح النار، بحيث يصبح استخدام السلاح لما يقتضيه الوقت".

ووفقا لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية التي اوردت الخبر، فإن التعليمات القديمة التي يستند عليها الجيش الاسرائيلي في سياسة اطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين لم تتغير منذ اكثر من عشر سنوات، ومازالت سارية المفعول.

واضافت الصحيفة "أن التعليمات تنص على أنه في حال شعر الجندي بخطر حقيقي على حياته، عليه التفكير سريعا، ومن ثم يقرر اذا استوجبت الظروف المحيطة اطلاق النار.

وفي ذات السياق، حمل ضابط في قيادة جيش الاحتلال بالضفة الغربية حسب "هآرتس"، الجنود المسؤولية ردا على هجومهم على القيادة العسكرية، قائلا: "ان التعليمات التي اعطيت للجنود هي باطلاق النار في حال تعرض حياتهم للخطر، الا انهم امتنعوا عن تنفيذ هذه التعليمات".