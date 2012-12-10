عقب تقرير نشرته « فلسطين اليوم » بلدية غزة تشرع بحملة « تنظيفية » بحي الشجاعية

شرعت بلدية غزة بحملة "تنظيفية" اليوم الاثنين، بالقرب من مقبرة تونس الخضراء الواقعة بشارع بغداد وسط حي الشجاعية.

وتأتي هذه الحملة عقب تقرير نشرته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بعنوان " الصورة بدون تعليق ..الموتى يُستفزون بغزة !!".. واستهدفت الوكالة بهذا التقرير إشكالية أكوام القمامة المكدسة والتي تشكل مكرهة صحية لأهالي المنطقة خصوصاً أنها مجاورة لمقبرة تونس الخضراء والتي اعتبرها أهالي الحي أنها إساءة بالغة لحرمة المقابر.

وأفاد مراسل وكالة "فلسطين اليوم" أن البلدية شرعت بحملة استهدفت المنطقة من الساعات الأولى من صباح اليوم بعدد من عمال النظافة بإشراف عدد من المهندسين وعلى إثرها أزيلت كافة أكوام القمامة داخل وخارج المقبرة وتنظيف الشوارع القريبة منها ونقل المكب على بعد أمتار من المقبرة.

ورحب أهالي الحي المجاورين "للمكب" بالحملة التي قامت بها بلدية غزة مجددين مطالبتهم للأخيرة بالعمل الجاد على نقله نهائياً إلى مكان أخر لتسببه بمكرهة صحية وعدم ملائمته بالمقبرة المجاورة وحرمتها.

صور من الحملة بالحي









































