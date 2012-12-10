الدوري الإسباني: ميسي ينجح في كسر الرقم القياسي لمولر

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم رقما قياسيا في عدد الأهداف المسجلة في عام واحد، بعد أن سجل هدفين في مرمى مضيفه ريال بيتيس 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل ميسي التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 86 هدفا وتخطى الرقم القياسي السابق (85 هدفا) المسجل باسم الألماني غيرد مولر عام 1972، وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد فهو قاد فريقه إلى الفوز الرابع عشر هذا الموسم (مقابل تعادل واحد)، والأول على ريال بيتيس على ملعبه منذ 2005، وابتعد في صدارة ترتيب الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 23 هدفا.

على ملعب مانويل رويز دي لوبيرا أمام 52 ألف متفرج، كاد ريال بيتيس يفتتح التسجيل في وقت مبكر برأسية الكوستاريكي جويل كامبل، لكن الحارس فيكتور فالديز سيطر على الكرة (3)، ودخل التشيلي الكسيس سانشيز مكان فرانسيسك فابريغاس بعد تعرضه للإصابة (10).

وافتتح ميسي الذي حامت شكوك كبيرة حول مشاركته بسبب إصابة تعرض لها خلال التدريب، التسجيل بعدما غربل المدافعين واحدا تلو الآخر وسدد كرة زاحفة في أقصى الزاوية اليسرى (16).

وأبعد حارس بيتيس ادريان كرة ساقطة لاندريس انييستا كادت تأتي بالهدف الثاني (18)، وأضاف ميسي الهدف الثاني بعد تبادل الكرة مع انييستا نفسه (25).

وكان تشافي هرنانديز على وشك أن يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية سيطر عليها الحارس ادريان (34)، وقلص روبن كاسترو الفارق بعد أن ضرب مصيدة التسلل ووضع الكرة بسرعة في شباك فالديز (39) رافعا رصيده الى 9 أهداف.

وارتكب فالديز خطأ مميتا كاد يدفع ثمنه التعادل عندما تهاون في التقاط كرة عالية مرفوعة من الجهة اليسرى فأسقطها أمامه وأمام المهاجم خورخي، مولينا لكن الأخير تلكأ في المتابعة خوفا من إصابة الحارس الذي سيطر عليها أخيرا (54).

وسنحت الفرصة في نصف الساعة الأخيرة أكثر من مرة لأصحاب الأرض لإدراك التعادل لكن التسرع وعدم التركيز حال دون ذلك.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة، وبقي على بعد 6 نقاط من أتلتيكو مدريد الذي دك شباك ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بسداسية، كان نصيب نجمه الكولومبي رادامل فالكاو غارسيا 5 أهداف على ملعب فيسنتي كالديرون وأمام 48 ألف متفرج.