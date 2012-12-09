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صحف بريطانية: زيارة مشعل لغزة تؤكد زيادة نفوذ حماس

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 18:08 - 09 ديسمبر 2012
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أبرزت الصحف البريطانية التصريحات التى أدلى بها مدير المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل خلال أول زيارة له إلى قطاع غزة، والتى تعهد فيها باستمرار النضال ضد إسرائيل لحين استعادة كل شبر من أرض فلسطين التاريخية.
ورأت صحيفة "الإندبندنت" أن زيارة خالد مشعل لغزة، بعد أن عاش فى المنفى فى سوريا منذ عام 1967، وانتقل بعدها للدوحة فى بداية العام مع توتر علاقته بالنظام السورى، تسلط الضوء على زيادة نفوذ حماس وقبولها إقليميا منذ انتهاء الصراع العسكرى الذى استمر ثمانية أيام مع إسرائيل فى القطاع الشهر الماضى.
فيما قالت صحيفة التليجراف، إن مشعل استبعد خطوتين أساسيتين يمكن أن تؤديان إلى السلام مع إسرائيل، وهما التنازل عن أراض فلسطينية أو الاعتراف بدولة إسرائيل، بينما دعا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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