إغلاق محيط القصر الرئاسي بمصر استعدادًا لمسيرات معارضة

أغلقت قوات الحرس الجمهوري المصري اليوم الأحد جميع المداخل الفرعية المؤدية لقصر الاتحادية الرئاسي أغلقت بأسلاك شائكة، فيما تم إغلاق الشارع الرئيسي بجدران خرسانية بجانب الأسلاك الشائكة.

أغلقت قوات الحرس الجمهوري المصري اليوم الأحد جميع المداخل المؤدية لقصر الاتحادية الرئاسي، شرق القاهرة، بأسلاك شائكة وجدران خرسانية.

و بحسب وكالة الأناضول للأنباء إن جميع المداخل الفرعية المؤدية للاتحادية أغلقت بأسلاك شائكة فيما تم إغلاق الشارع الرئيسي أمام القصر بجدران خرسانية بجانب الأسلاك الشائكة من الجهة اليمنى (للقصر) وزيادة ألواح معدنية على الأسلاك الشائكة في الجهة اليسرى له.

وتم نشر مزيد من قوات الحرس الجمهوري وهي تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية على جميع المداخل الرئيسية والفرعية للقصر الرئاسي قبل توافد مسيرات دعت إليها المعارضة.

ودعت قوى وأحزاب معارضة في مصر إلى تنظيم 3 مسيرات مساء اليوم الأحد، إلى قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجًا على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء السبت، وأحداث قصر الاتحادية الأربعاء الماضي والتي أوقعت قتلى وجرحى.