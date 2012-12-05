الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير « إسرائيل » بعد قرارات الاستيطان الجديدة

قالت متحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي ان الاتحاد استدعى سفير "اسرائيل" لمناقشة المخاوف الاوروبية من خطط مقترحة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقالت "دعت الامانة العامة التنفيذية للادارة الاوروبية للعمل الخارجي السفير الاسرائيلي للاجتماع للتعبير عن بالغ قلقنا." بجسب رويترز.

وقالت ان رد فعل الاتحاد الاوروبي على خطط التوسع الاستيطاني الاسرائيلي ستتأثر "بالمدى الذي ستشكل فيه الخطوات الاسرائيلية خطورة على امكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة تتمتع بمقومات البقاء على ان تكون القدس عاصمة مشتركة."

وكانت دول اوروبية عديدة قد استدعت سفراء الكيان لديها للتعبير عن غضبها من القرار الاسرائيلي بتوسيع الاستيطان في القدس ردا على التوجه الفلسطيني للجمعية العامة للامم المتحدة وحصول فلسطين على دولة بصفة مراقب.