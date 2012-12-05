من غزة : توت أرضي وطماطم لأوروبا وبسكويت للضفة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر كرم أبو سالم،جنوب شرق قطاع غزة كالمعتاد .

وأوضح رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع الى غزة أنه من المقرر تصدير 4 شاحنات محملة بالتوت الأرضي و الطماطم الشيري إلى دول أوروبا , و 2 شاحنة محملة بالبسكويت الخاص بمدارس الحكومة في محافظات الضفة الغربية و بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي .

وأشار فتوح إلى أنه سيتم دخول 340 شاحنة محملة بمساعدات وبضائع للقطاعين التجاري و الزراعي و قطاع المواصلات , بالإضافة لإدخال كميات من الأسمنت و حديد البناء و الحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية و سيتم لضخ كميات محدودة من السولار الصناعي القطري الخاص بمحطة توليد الكهرباء و كميات محدودة من غاز الطهي .

وكانت سلطات الاحتلال فتحت أمس الثلاثاء المعبر وتم تصدير4 شاحنات محملة بالتوت الأرضي الى دول أوروبا , و 3 شاحنات محملة بالبسكويت الخاص بمدارس الحكومة في محافظات الضفة الغربية و بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، أما الواردات فقد دخل عبرالمعبر 330 شاحنة محملة بمساعدات و بضائع للقطاعين التجاري و الزراعي و قطاع المواصلات و كميات من الأسمنت وحديد البناء و الحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية, كما تم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط .