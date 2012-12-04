جرافات الاحتلال تهدم مساكن ومنشآت زراعية قرب مدينة نابلس

أقدمت جرافات إسرائيلية اليوم الثلاثاء (4|12) على هدم منشآت لمزارعين فلسطينيين في خربة "الطويل" قضاء مدينة نابلس.

وأوضح يوسف ديرية، رئيس لجنة الدفاع عن أراضي خربة الطويل بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت اليوم الخربة الواقعة قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وشرعت بهدم مسكنين وبركسات زراعية تعود ملكيتها لمزارعين فلسطينيين.

وقال ديرية بأن "الاعتداء الإسرائيلي يأتي ضمن سلسلة طويلة من الاستهدافات التي تتعرض لها الخربة، التي تم تسليم جميع سكانها إخطارات بهدم ممتلكاتهم من مساكن وبركسات زراعية بحجة بنائها دون ترخيص وإقامتها في منطقة عسكرية مغلقة"، مشيرا إلى أن "قوات الاحتلال استغلت الأجواء الماطرة في المنطقة للقيام بعملية الهدم وعدم تواجد عدد كبير من المواطنين للتصدي لها"، كما قال.