وفد من رابطة علماء المسلمين يصل غزة عبر معبر رفح

وصل مساء اليوم الثلاثاء (4|12) وفد من رابطة علماء المسلمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكان الدكتور إسماعيل رضوان وزير الاوقاف والشؤون الدينة في غزة، وعدد من علماء ومشايخ قطاع غزة في استقبال الوفد برئاسة الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد لدى وصوله الى معبر رفح.

وأفاد رضوان أن الوفد المكون من عشرين عالمًا سيمكثون في غزة لمدة اربعة أيام يتخللها زيارة إلى عدد من مساجد ومؤسسات ووزارات والمجلس التشريعي والجامعة الإسلامية، كما سيقوم العلماء بإلقاء الخطب والمواعظ في المساجد المركزية بالقطاع وفق برنامج محدد.

وقال: "إن زيارة الوفود تعيد للأذهان الدور الذي يجب أن يقوم به العلماء تجاه القدس والأسرى والقضية الفلسطينية وكسر الحصار السياسي المفروض على الحكومة الفلسطينية"، داعياً في الوقت ذاته إلى "ضرورة مواصلة الوفود والقوافل زيارتهم لغزة كسراً للحصار وخاصة قوافل العلماء التي تحمل في طياتها الخير الكثير للأمة وترسل رسالة للعدو مفادها أن حصاره وقتله وعدوانه لن يكسر صمود أمتنا وشعبنا الفلسطيني".