لجنة الإصلاح للجهاد تنظم حفل تكريمي للمخاتير بالمنطقة الوسطى

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي – إقليم المنطقة الوسطى، حفل تكريمي للمخاتير في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

قال مسئول اللجنة بالمنطقة الوسطى الشيخ "ناصر الهنداوي" أن الاحتفال ضم 30 شخصاً من المخاتير والوجهاء وعدد كبير من المواطنين، لجهودهم الكبيرة في حل كافة الخلافات التي تنشب بين العائلات والمواطنين في كافة انحاء المحافظات.

فيما ألقى الشيخ "سليم حماد" كلمةً له امام الحاضرين باسم اللجنة، حيث أكد خلالها على دور المخاتير والوجهاء على صعيد حل الخلافات بين المواطنين الفلسطينيين وتعزيز المصالحة المجتمعية من خلال نشر الافكار التي تسهم في تحقيق الألفة والمحبة ونشر روح التسامح وتكريس الألفة والمحبة في المجتمع الفلسطيني.

وشكر حماد المخاتير والوجهاء على الحضور للحفل الذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات مع جميع الجهات الشعبية والرسمية.

من جهته شكر المختار ابو اسماعيل عيد، لجنة التواصل الجماهيري على دورها الكبير في رعاية ملف المصالحة المجتمعية والمشاركة في حل الخلافات التي تحصل بين المواطنين، فيما شكر المختار "أبو أحمد الطلاع" حركة الجهاد الإسلامي على دورها المميز في مقاومة الاحتلال الصهيوني وخاصةً في الحرب الأخيرة واستهداف عمق المدن الصهيونية.

وفي ختام الحفل، وزع مسئولو اللجنة دروع خاصة لتكريم المخاتير والوجهاء على دورهم الكبير في خدمة المواطنين والقضية الفلسطينية.