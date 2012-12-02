« المجلس الوطني »: سنلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

اكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، اليوم الاحد، أنه سيلاحق "مجرمي الحرب في إسرائيل، لمعاقبتهم جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وقياداته، بعد الحصول على دولة مراقب في الأمم المتحدة".



وكان الزعنون تحدث خلال لقائه وفدا برلمانيا اندونيسياً اليوم في عمان قائلا "سنكرس هذه النجاح في الأمم المتحدة، في مناحي العمل السياسي الفلسطيني كافة، وسنشكل لجانا متخصصة لدراسة مختلف جوانب العلاقة الجدية والوضع الجديد لفلسطين في الأمم المتحدة".



وأكد الزعنون للوفد البرلماني الاندونيسي، أن "الانتصار الذي تحقق في غزة، والانتصار الدبلوماسي في الأمم المتحدة، يشكلان رافعة قوية لانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية".



ومن المقرر أن يزور الوفد البرلماني الاندونيسي الذي يضم 11 برلمانياً، الاراضي الفلسطينية يوم غد الاثنين، حيث سيلتقي الوفد الرئيس محمود عباس وعددا من المسوؤلين الفلسطينيين.