جنود ومستوطنون يعتدون على مزارع في بيت لحم

اعتدى جنود الاحتلال، وعدد اخر من المستوطنين، اليوم السبت، على المزارع محمد احمد ابو محاميد، من قرية الفرديس شرق بيت لحم.



واقتحم 8 جنود اسرائيليين، وعدد من المستوطنين الارض التي كان يتواجد فيها المواطن ابو محاميد (70 عاماً)، وهددوه بالسلاح من اجل اخراجه من الارض، الا انه رفض ذلك.



واكد ابو محاميد، ان الارض التي كان يتواجد بها له، وورثها عن ابائه واجداده، ويملك بها الاوراق الثبوتية.



وقال الناشط ضد الجدار والاستيطان، حسن بريجية، ان جنود الاحتلال اجبروا المواطن ابو محاميد على مغادرة الارض، طالبين منه التوجه الى مقر "الحكم العسكري الاسرائيلي" الكائن في مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني، للحصول على تصريح يؤهله الدخول الى ارضه، مؤكدا ان ذلك دليل على مدى عنجهية اسرائيل، وامعانها في الاعتداء على اراضي وممتلكات المواطنين، لافتا الى ان تلك الاعتداءات ستتصاعد بعد الاعترف بفلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة.