تجديد الاعتقال الاداري للمرة الرابعة لوزير الاسرى الاسبق وصفي قبها

جددت سلطات الاحتلال ، اليوم الجمعة، الاعتقال الإدري للمرة الرابعة على التوالي لوزير الاسرى الاسبق المهندس وصفي قبها(50 عاما) من جنين والقابع حاليا في معتقل "هداريم".



واوضحت عقيلة الاسير قبها، ان سلطات الاحتلال سلمت زوجها قرارا يقضي بتجديد إعتقاله الإداري لمدة 6 شهور اضافية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي ، مشيرة الى انه كان من المقرر الافراج عن زوجها في التاسع من الشهر القادم.



وعبرت عن قلقها على حياة زوجها بسبب تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من عدة امراض مزمنة من بينها الضغط والسكري والروماتيزم ، مناشدة كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الضغط على سلطات الاحتلال لحملها على الافراج عن زوجها وضمان تلقيه العلاج المناسب.