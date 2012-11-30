ممثل حماس في لبنان ينفى تعرضه لمحاولة اغتيال

نفى ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان على بركة المعلومات الصحفية التي ترددت صبيحة هذا اليوم الجمعة، أنه تعرض لإصابة جراء إلقاء قنبلة على مقر الحركة في بيروت في محاولة لاغتياله.

وأعرب بركة عن استغرابه إطلاق هذه المعلومات في ظل أفراح الشعب الفلسطيني بالإنجاز الدبلوماسي في الأمم لمتحدة، واعتبره أمرا مستهجنا وعاريا عن الصحة تماما.

وقال "إني أريد أن أطمئن شعبنا في الداخل والخارج بعدم تعرضي لأي إصابة، وإن البعض يحاول إزعاج الفلسطينيين في ظل فرحتهم بهذا الانتصار الثاني على مستوى العالم، وفسر البعض فرحة الفلسطينيين في المخيمات بإطلاق الرصاص بأنني تعرضت إلى محاولة اغتيال، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وإنني فوجئت بهذا الخبر عقب اتصال من سفير فلسطين في لبنان بعد ربع ساعة فقط من تهنئتي له بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة".

وأكد أن ما تحقق في الأمم المتحدة مساء أمس، وإقرار عضوية فلسطين كدولة مراقب ما هو إلا إنجاز دبلوماسي كبير يضاف إلى ما حققته المقاومة الفلسطينية من انتصار عظيم في قطاع غزة، ولابد من استكماله بالمصالحة في القاهرة تحت إشراف مصر والرئيس مرسى من أجل انطلاق قطار المصالحة بجدية من الجميع.