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الشعبية: ما حدث في الأمم المتحدة انتصار وتقدم في مكانة القضية الفلسطينية

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 07:18 - 30 نوفمبر 2012
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أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أن النجاح في استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب يشكل انتصاراً وتقدماً في مكانة القضية الفلسطينية في إطار المنظومة الدولية.

وشدد الغول في تصريح صحافي، على ضرورة تحويل هذا القرار لواقع ملموس خاصة في ظل التهديدات التي صدرت عن مندوبي أمريكا وكندا والاحتلال، والتي حاولت أن تجرد هذا القرار من مضمونه، وعدم إعطاءه أي قيمة.

وأكد ضرورة استثمار هذا القرار من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات في إطار الصراع السياسي والأمم المتحدة.

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