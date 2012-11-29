بيريتس: فشل نتنياهو وليبرمان سببً في توجه عباس للأمم المتحدة

نقلت 'القناة العاشرة' عن عضو الكنيست في حزب العمل ووزير الحرب الإسرائيلي السابق عمير بيرتس، قوله إن التصويت في الأمم المتحدة الذي سيتم هذه الليلة لرفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة لدولة غير عضو يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك فشل سياسة نتنياهو - ليبرمان الخارجية.

وذكرت القناة العاشرة أن أقوال بيرتس جاءت أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات التمهيدية لحزب العمل حيث قال أيضاً ' إن البدء الفوري بالمفاوضات ، والتحضير لاتفاق سلام مع أبو مازن هو وحده الكفيل بمنع الفشل والاحتكاك الحاصل مع الدول الأوروبية نتيجة لهذه السياسة".