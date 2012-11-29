شهداء الأقصى تدعو الأجنحة العسكرية لتشكيل غرفة مشتركة للدفاع عن شبعنا

دعت كتائب الأقصى جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح، كافة الأجنحة العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركه في أسرع وقت ممكن والعمل على ترتيب بيت المقاومة الفلسطينية من اجل صد أي عدوان محتمل في ظل الاعتقالات الصهيونية.

وأكدت الكتائب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن أي عدوان على غزة والضفة لن يمر دون رد وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي اتجاه أي عدوان وسنرد الصاع صاعين.

وقالت الكتائب، :"قطاع غزة والضفة الغربية جسد واحد في وطن واحد لن نقبل بالتخلي عن أي شبر من أراضينا سواء في الضفة المحتلة أو في غزة الصامدة أو في أراضينا المحتلة عام48.

ودعت، القيادية الفلسطينية خاصة فتح وحماس إلى انجاز ملف المصالحة وإنهاء الانقسام الملعون الذي يخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني وهو ما يسعى إليه عدونا وتعزيزه.

وأوضحت الكتائب في بيانها أنها تدعم وتساند رئيس السلطة محمود عباس بالتوجه إلى الجمعية العمومية والحصول على العضوية والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمته القدس الشريف، داعية، كافة الفصائل الوطنية و الإسلامية إلى مساندة القيادة الفلسطينية والوقوف جنبا إلى جنب ونتجنب كل الخلافات من اجل أن ننجح بالحصول على هذا الاعتراف الذي طال انتظاره.