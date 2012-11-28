« كلب » أصم وأعمى وبثلاث قوائم ينقذ عائلة من موت محقق

ردّ الكلب "ترو" الذي يعاني من الصمم والعمى ولديه 3 قوائم فقط ، الجميل لعائلة في ولاية أوكلاهوما الأميركية تبنته على الرغم من عاهاته، فأنقذ امرأة وطفلها من حريق اندلع في منزلهما.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الكلب (ترو) الذي تبنته مرأة في مقاطعة غرايدي في أوكلاهوما بعد أن رفضه كثيرون لأنه فقد إحدى قوائمه ويعاني من الصمّ والعمى، أنقذها مع ابنها من الموت، بفضل نباحه الذي أيقظها من النوم لدى اندلاع ألسنة النيران في المنزل إثر عطل كهربائي.

وقال الأم كايتي كروسلي "اعتقدت أنه ينبح لأنه يرغب في الخروج وحين فتحت الباب رأيت ألسنة اللهب".

وقالت كروسلي إنها تمكنت من جلب طفلها والخروج معه ومع الكلب من المنزل. وأشارت إلى أنها فقدت الكثير من ممتلكاتها في الحريق، ولكن الوضع لكان أكثر سوءاً لولا الكلب.