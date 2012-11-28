الزهار يطالب بسرعة الكشف عن حقيقة اغتيال ياسر عرفات

طالب الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم كل الجهات المعنية بكشف حقيقية اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومن المستفيد من وفاته.

وأكد الزهار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مساء اليوم، انه يجب الكشف عن ذلك وبسرعة حتى لا يتكرر الأمر مع أي قيادي فلسطيني في أي مكان.

وشدد القيادي في حماس على انه يجب الكشف عن ذلك حتى لا يبقى وسط الشعب الفلسطيني من يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي ،فيما جدد الزهار العزاء لأسرة الرئيس عرفات، مضيفا أن فتح "قبره" قضية مؤلمة.

وقال عبد الله البشير رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في ظروف وفاة عرفات، إن لجان التحقيق الفرنسية والروسية والسويسرية، ستبدأ فحص العينات التي أخذتها من رفات عرفات أمس في مختبراتها فور العودة إلى بلدانها، على أن تكون نتائج الفحوصات جاهزة بعد ثلاثة أشهر.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية اللواء توفيق الطيراوي أن اللجنة تسعى للحصول على دليل اغتيال ياسر عرفات حتى تستطيع محاكمة قتلته، مضيفا "نملك أدلة وقرائن وتصريحات القادة الإسرائيليين بضرورة التخلص منه، لكن نحتاج دليلا على ذلك حتى نذهب لمحكمة الجنايات الدولية ".

وبين أن كل الإجراءات التي تمت كانت فلسطينية خالصة، وبقرار من النيابة العامة الفلسطينية، وبقرار طبي فلسطيني، وأن جسد 'أبو عمار' لم تمسه إلا يد فلسطينية، وهي التي كانت تعطي العينات للفرق الأخرى'.