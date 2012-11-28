حصمة وغاز طهي وسولار صناعي لغزة اليوم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة جزئياً.

وأوضح رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع الى غزة أنه من المقرر إدخال 250 شاحنة محملة بمساعدات ومواد غذائية ومستلزمات طبية للقطاعين التجاري والزراعي وادخال كميات من الحصمة لصالح المشاريع الدولية, بالإضافة لضخ كميات محدودة من غاز الطهي و السولار الصناعي القطري.

وكانت سلطات الاحتلال فتحت أمس الثلاثاء المعبر وتم ادخال 276 شاحنة محملة بمساعدات وبضائع للقطاعين التجاري والزراعي, بالإضافة لضخ كميات محدودة من السولار الصناعي القطري وغاز الطهي.