أضرار بآلية عسكرية إسرائيلية تعرضت لزجاجة حارقة بالخليل

تعرّضت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال مساء الثلاثاء لإلقاء زجاجتين حارقتين أثناء مرورها قرب بلدة حلحول شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وأفاد موقع (يوشع) العبري أنه لم تقع إصابات في صفوف أفراد القوّة العسكرية، فيما وقعت أضرار مادية بالآلية العسكرية التي كانوا يستقلونها، وانتشر جنود الاحتلال في المنطقة تحت ذريعة تمشيط المكان بحثا عن الراشقين.



وفي ذات السياق، أصيبت عدد من مركبات المستوطنين بأضرار مادية بعد تعرّضها للرشق بالحجارة أثناء مرورها قرب بلدتي بيت أمر شمال الخليل وبني نعيم شرقا دون وقوع إصابات في صفوف ركابها المستوطنين.



وتتكرر بشكل يومي عمليات الرشق بالحجارة على مركبات المستوطنين وآليات الجيش التي تمر على مختلف الشوارع بالضفة الغربية المحتلة