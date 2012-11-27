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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الداعية الاسلامي سلمان العودة يتصل بالأمين العام للجهاد مهنئاً بانتصار المقاومة

  • 15:56 - 27 نوفمبر 2012
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أجرى الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين الدكتور سلمان بن فهد العودة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبد الله، مهنئاً فيه بانتصار المقاومة على العدوان.

ودعا د. العودة خلال اتصاله إلى وحدة الصف الفلسطيني وضرورة إتمام المصالحة، مشيراً إلى أن معظم الفصائل متوافقة على هذا المبدأ باعتباره أحد أسباب النصر.

وأكد أن هذه الظروف وحدت الفرقاء الفلسطينيين، وساعدتهم في توحيد أهدافهم وتحديد العدو الحقيقي.

من جانبه، أثنى د. عبد الله على مواقف الداعية الكبير وإسناده الكبير للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن انتصار غزة مدخل لتحرير المسجد الأقصى وفلسطين من المحتلين الغاصبين.

 

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