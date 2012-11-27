موفاز:عنصر الردع لم يتحقق في الحرب الأخيرة على غزة

قال شاؤون موفاز رئيس حزب كاديما المعارض ان مسألة سقوط الصواريخ الفلسطينية على البلدات والتجمعات في جنوب الدولة العبرية ما هو الإ مسألة وقت، مبيناً أن عنصر الردع لم يتحقق في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأضاف موفاز خلال كلمة له أمام طلاب مدرسة:"إن الحصول على عنصر الردع في قطاع غزة هو أن تفكر حركة حماس والفصائل الفلسطينية عشرات المرات قبل أن تطلق صاروخاً واحداً على البلدات الإسرائيلية في الجنوب"، مشيراً إلى أن ذلك لم يتحقق.

وتابع :" "للأسف الشديد إن وقف إطلاق الصواريخ أو الرجوع في قدرة الفصائل على إطلاق الصواريخ لم تتحقق وأن سقوط الصواريخ على الجنوب هي مسألة وقت فقط وستسمعون أخبار مسيئة في الجنوب".

وأثنى موفاز على صمود الطلاب في المناطق الجنوبية، موضحاً أن المسائل الرئيسية في حزبه هي المساواة في الحمل والعمل على المفاوضات مع الفلسطينيين وخفض الضرائب على المواد الغذائية الأساسية وخفض سعر الأراضي للأزواج الشابة، على حد تعبيره.

وتطرق للخدمة في الجيش موجهاً رسالة للطلاب "إنني على أمل بكم بأن يكون كل واحد منكم يخدم في الجيش ويخدم دولة إسرائيل".