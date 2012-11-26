هنية يشيد بأداء الإعلاميين في العدوان ويعفي الإذاعات والفضائيات من الرسوم

أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية بالجهود الإعلامية الكبيرة التي بذلها الصحفيون والإعلاميون خلال العدوان على غزة في معركة "حجارة السجيل"، مشيرا إلى دورهم العظيم في تغطية جرائم الاحتلال.



وقال هنية - خلال كلمته التي وجهها للصحفيين في حفل "تكريم الشهداء والجرحى الصحفيين في معركة حجارة السجيل" الاثنين: "تقديرا من الحكومة الفلسطينية لجهود الإعلاميين فقد قررت إعفاء الإذاعات والفضائيات من الرسوم لعام كامل".



وأضاف هنية: "إن الإعلام الفلسطيني هزم الإعلام الاسرائيلي خلال معركة "حجارة السجيل" كما هزمت المقاومة جيشهم"، وقال: "أيها الصحفيون والإعلاميون أنتم فدائيون، تحركتم تحت القصف وأزيز الطائرات من أجل الحقيقة".



واعتبر رسالة الإعلام الفلسطيني "أحد الروافع الأساسية لحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية"، مشيدا باختراق الإعلام الفلسطيني لوسائل الإعلام "الإسرائيلية" التي كانت تشوه الحقيقة وتدعم قتل المدنيين".



وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني سجل انتصارا عسكريا بالمقاومة وأيضا انتصارا سياسيا وكذلك انتصارا إعلاميا على الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة الأيام الثمانية الأخيرة.