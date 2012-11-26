ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

هنية يشيد بأداء الإعلاميين في العدوان ويعفي الإذاعات والفضائيات من الرسوم

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 15:34 - 26 نوفمبر 2012
مشاركة

أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية بالجهود الإعلامية الكبيرة التي بذلها الصحفيون والإعلاميون خلال العدوان على غزة في معركة "حجارة السجيل"، مشيرا إلى دورهم العظيم في تغطية جرائم الاحتلال.

وقال هنية - خلال كلمته التي وجهها للصحفيين في حفل "تكريم الشهداء والجرحى الصحفيين في معركة حجارة السجيل" الاثنين: "تقديرا من الحكومة الفلسطينية لجهود الإعلاميين فقد قررت إعفاء الإذاعات والفضائيات من الرسوم لعام كامل".

وأضاف هنية: "إن الإعلام الفلسطيني هزم الإعلام الاسرائيلي خلال معركة "حجارة السجيل" كما هزمت المقاومة جيشهم"، وقال: "أيها الصحفيون والإعلاميون أنتم فدائيون، تحركتم تحت القصف وأزيز الطائرات من أجل الحقيقة".

واعتبر رسالة الإعلام الفلسطيني "أحد الروافع الأساسية لحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية"، مشيدا باختراق الإعلام الفلسطيني لوسائل الإعلام "الإسرائيلية" التي كانت تشوه الحقيقة وتدعم قتل المدنيين".

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني سجل انتصارا عسكريا بالمقاومة وأيضا انتصارا سياسيا وكذلك انتصارا إعلاميا على الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة الأيام الثمانية الأخيرة.

متعلقات