أبو السبح: الجعبري شكل أحد القادة الذين وضعوا قضية الأسرى نصب أعينهم

أكد د. عطا الله ابو السبح وزير الاسرى والمحررين على أن الشهيد أحمد الجعبري أحد القادة الذين وضعوا قضية الاسرى على سلم أولوياتهم وكان أول من ينصف الشهداء والأسرى ويحارب على الجبهة من أجلهم وكان ثمار ذلك صفقة وفاء الاحرار التي خرج بموجبها 1050 أسير وأسيرة.

وجاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الاحمر اليوم الاثنين نظمتها حركة حماس بعنوان ( عزة وانتصار) بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والإسلامية، وأسرى محررون إضافة إلى عدد كبير من أهالي الأسرى والشهداء وأبناء الشهيد الجعبري.

وبين الوزير أن الشهيد الجعبري كان رجلأ بكل معايير الرجولة والذي فهو الصادق المؤمن الثابت علي حق الله ، مشدداً على ان الشهيد استطاع ان يكسر دولة إسرائيل حياً وميتاً ، حياً عندما اجبرها على القبول بصفقة وفاء الاحرار والالتزام بشروط المقاومة ، وميتاً عندما ضرب صورايخ المقاومة تل ابيب وما بعدها .

ووصف د. أبو السبح الهزيمة التي لحقت بالعدو الصهيوني والتي تحدثت بها كل الألسن في المنطقة والمجتمع الدولي وقادة الكيان الغاصب على أنها هزيمة ساحقة ضربت تل أبيب، مشيرأ بأن الأمة وقفت في عجب تنظر كيف وصلت المقاومة لما وصلت عليه وكيف فرضت شروطها وأرضخت العدو لذلك الشروط .

وفي سياق متصل شدد توفيق أبو انعيم رئيس رابطة الأسرى والمحررين على أننا على أعتاب عهد جديد يسطر في تاريخ القضية الفلسطينية وقضية الأسرى خصوصا عندما سقطت أول نقطة دم من الشهيد الجعبري والتي كانت نقطة تغيير للمسار الفلسطيني نحو تحرير القدس وكامل التراب الفلسطيني، قائلأ لأهالي الأسرى والشهداء بأن تفخرو بما ولدتم وما سميتم بأسمائهم من الأسري والشهداء .

وفي كلمة للأسير المحرر ابراهيم عليان وكلمة لجنة الأسري للقوي الوطنية والإسلامية مطالباً بإسناد وتعزيز المقاومة الفلسطينية، ودعم وإسناد الأسرى بالشكل الذي يليق بهم، مشدداً على التواصل مع أهالي الأسرى والتخفيف من معاناتهم، وضرورة مواصلة مصر الشقيقة بالضغط على حكومة الاحتلال لكي توقف جرائمها ضد الأسرى.