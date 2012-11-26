مدى: قوات الاحتلال قتلت 23 صحفيًا منذ عام 2000

أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" عن ترحيبه بقرارات اجتماع "فينا" الذي عقد الأسبوع الماضي بدعوة من اليونسكو، وأقر فيه تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة لخلق بيئة آمنة لعمل الصحفيين ومحاربة الحصانة التي يتمتع بها المعتدون على الصحفيين.



وطالب في بيان تم تعميمه اليوم على وسائل الإعلام بضم فلسطين الى القائمة التي سيتم فيها تطبيق الخطة وتضم العراق وباكستان ونيبال وجنوب السودان بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية، لأنها من أكثر المناطق التي تتعرض لانتهاكات الحريات الإعلامية.



وأعلن "مدى" عن رصد 930 انتهاكا خلال السنوات الأربع الماضية، كما أن ثلاثة صحفيين قتلوا وتعرضت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية للقصف اثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كما بلغ عدد الصحفيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال في الضفة والقطاع حسب المركز 23 صحفيا منذ بداية الألفية الجديدة.



وثمن مركز مدى الدور الذي تقوم به اليونسكو وعملها الدؤوب لتعزيز حرية التعبير على مستوى العالم، مدركا الوضع المالي الصعب الذي تمر به بعد قطع المعونة الأمريكية عنها إثر قبول عضوية فلسطين في اليونسكو.



وناشد المركز الدول العربية لزيادة إسهامها في ميزانية اليونسكو حتى تستطيع تحقيق رسالتها على أكمل وجه.



يذكر ان المؤتمر الذي دعت له منظمة اليونسكو شارك فيه ممثلون عن 15 هيئة تابعة للأمم المتحدة بمن فيهم فرانك لارو المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني.