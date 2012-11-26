سرايا القدس:استقالة براك رد فعل لانتصار المقاومة سيتلوها سقوط نتنياهو

أكد أبو أحمد المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن استقالة ايهود براك وزير الحرب الصهيوني رد فعل مباشر على الهزيمة التي تلقاها وجيشه في قطاع غزة، والتي أنكرها في فترة من الفترات، ولتؤكد هذه الاستقالة أن دماء أبناء شعبنا وتضحياته لم تذهب هدراً.

وكان براك قد أعلن عن اعتزاله الحياة السياسية، في مؤتمر صحفي طارئ عقده قبل ظهر اليوم، يأتي بعد انتهاء العدوان الصهيوني الذي استمر لمدة ثمانية أيام على غزة، خلف مئات الشهداء والجرحى.

واعتبر أبو أحمد في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن هذه الاستقالة هي أولى نتائج المعركة التي دارتها سرايا القدس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، موضحاً أن هذه الخطوة سيتلوها خطوات أخرى لقادة الاحتلال قد تطال سقوط بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونوه أبو أحمد، إلى أن الروح المعنوية للصهاينة في أدنى مستوياتها، نظراً لانتصار المقاومة الفلسطينية بقوة الأمر الذي أدى لتفسخ الجبهة الداخلية الصهيونية التي انهارت بسهولة.