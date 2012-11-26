مشعل يشكر أردوغان على دورهم في وقف العدوان

شكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعل"، رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، على دور بلاده في تسهيل التوصل لوقف العدوان على غزة.

وحسب موقع "الأناضول"، اتصل "مشعل"، مساء أمس، برئيس الوزراء التركي "أردوغان"، ووجه إليه الشكر على الدور الذي لعبته تركيا في تسهيل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

كما أطلع "مشعل"، "أردوغان" على التطورات الأحيرة بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وأكد "مشعل" على أن الفلسطينيين لن ينسوا أبدا جهود "أردوغان" فيما يتعلق بغزة.

وأُعُلن في العاصمة المصرية القاهرة عن اتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، دخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد 8 أيام من العدوان على قطاع غزة أسفر عن سقوط أكثر من 163 شهيدًا وجرح أكثر من 1500 فلسطيني.