تظاهرة في مدريد دعما لفلسطين

شارك الآلاف من مؤيدي القضية الفلسطينية من أحزاب ومنظمات سياسية ومجتمع مدني اسباني اليوم الأحد، في تظاهرة حاشدة في ساحة سول وسط العاصمة مدريد دعت إليها شبكة التضامن ودعم فلسطين تحت شعار 'لتتوقف المجازر ضد غزة.. كلنا فلسطينيون'.

وتجمع المتظاهرون في ساحة سيبيليس وساروا حتى ساحة سول في وسط العاصمة وهم يحملون اللافتات ويهتفون بالشعارات المؤيدة لفلسطين والتي تدعو لإنهاء الاحتلال وتطالب بالحرية لفلسطين وشعبها.

وقرأ ممثلو الأحزاب والمنظمات الاسبانية والعربية والفلسطينية المشاركة في ختام المظاهرة بيانا باسم التجمع، طالبوا فيه إسرائيل باحترام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، كما طالبوا بوقف العمل باتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف بيع السلاح لإسرائيل وأي تعاون معها في المجالات العسكرية.

كما طالبوا إسرائيل بدفع الأضرار للفلسطينيين وتعويضهم عن كافة الخسائر الناجمة عن عدوانها وخاصة منها مشاريع التعاون الاسبانية، وضرورة رفع الحصار عن غزة فورا، والاستمرار في حملات المقاطعة وتكثيفها كوسيلة ناجعة في إسقاط 'الابارتهايد'، كما حصل مع جنوب إفريقيا، كما طالبوا اسبانيا بأن تصوت لصالح قبول فلسطين كعضو مراقب في منظمة الأمم المتحدة، باعتبار ذلك يعبر عن تضامن حقيقي مع قضية عادلة.

شارك في المظاهرة سفير فلسطين كفاح عودة، وكادر السفارة والجالية الفلسطينية في اسبانيا.