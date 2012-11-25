ولاية آضنة تنتج الطاقة الكهربائية من النفايات

يوفر غاز الميثان، الذي تستخلصه إحدى شركات الطاقة من النفايات، في ولاية آضنة جنوبي تركيا، الطاقة الكهربائية لعشرين ألف منزل.

وتحول مكب نفايات "صوفولو" في مدينة أضنة، الذي تراكمت فيه النفايات منذ سنين، وأصبح مصدراً للروائح الكريهة، فضلاً عن تشويهه للمظهر العام، إلى مركز تحويل وإعادة تكرير، منقذاً المنطقة من مخاطر انفجار قد يحدث بسبب تراكم الغازات المنبعثة عن النفايات، فضلاً عن تخفيفه للإنبعاثات الغازية التي تعتبر من أهم عوامل الاحتباس الحراري، الذي يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض.

وأوضح، "جودت قورتاي"، مدير مشروع تخمير النفايات واستثمارها في آضنة، أن مشروعه يقوم على استخلاص غاز الميثان من النفايات العضوية، ثم تحويل ذلك الغاز إلى طاقة كهربائية عن طريق محركات توليد تعمل بالغاز.

يذكر أن تقنية الحصول على الطاقة الكهربائية عن طريق غاز الميثان المستخلص من تخمير النفايات، انتشرت بكثرة في تركيا بالآونة الأخيرة، مما أسهم في الحفاظ على نظافة البيئة في تركيا، وتطور وسائل إنتاج الطاقة البديلة.