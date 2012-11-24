هاآرتس: الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلى 3 مليار شيكل

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر"، أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلى نحو 3 مليار شيكل على الأقل منها 2 مليار شيكل، مخصصة للنفقات العسكرية، وهو ما يشكل نحو 5% من ميزانية الدفاع لعام 2012، ونحو 1 مليار شيكل من التكلفة المدنية، مشيرة إلى أن هذه المبالغ لا تشمل خسارة الإنتاج التى لحقت بالاقتصاد جراء الحرب، والكفيلة بأن تبلغ مئات الملايين شيكل.



وقال "موتى باسوك" الكاتب المتخصص بالشئون الاقتصادية بالصحيفة العبرية، إنه كان ينبغى على رئيس الوزراء الإسرائيلى، التقدير بأنه عندما أعطى الضوء الأخضر باغتيال رئيس أركان جيش حماس، أحمد الجعبرى، الأخذ بالحسبان أيضا التكلفة الاقتصادية الباهظة، لمواجهة عسكرية واسعة النطاق فى الجنوب.



وأضاف المحلل الاقتصادى الإسرائيلى، أن وجع الرأس الحقيقى سيتدحرج إلى الحكومة الجديدة، التى ستقوم بعد الانتخابات فى يناير المقبل، وسيتعين على هذه الحكومة أن تحدد مصادر التمويل لـ"عمود السحاب" فى وضع من الضائقة المالية غير المسبوقة تقريبا.



وقال باسوك، إنه سيتعين على الحكومة الجديدة أن تقر ميزانية الدولة للعام 2013، فور قيامها، بينما ستتضمن تقليصا بمقدار 13 – 15 مليار شيكل فى النفقات، وزيادة عبء الضريبة بـ 3 مليارات شيكل.



وأشار الكاتب الإسرائيلى، إلى أن وزير الحرب الجديد سيطلب زيادة ميزانية الدفاع للعام 2013، بـ 5 مليارات شيكل آخر، كى يستوفى مهام الجهاز، متسائلا "من أين ستأتى 3 مليارات شيكل لتمويل "عمود السحاب"؟، مجيبا فى الوقت نفسه أن أغلب الظن من رفع آخر لعبء الضرائب كرفع ضريبة القيمة المضافة 1 % آخر من 17% إلى 18%، حيث إن كل 1 %ضريبة قيمة مضافة يساوى للمالية 4 مليار شيكل.



وأضاف باسوك، لكل معركة عسكرية خصائصها، وفى"عمود السحاب" لعبت القبة الحديدية دور النجم، وثمن كل صاروخ فيها يصل إلى 35 – 50 ألف دولار، وأضف إلى ذلك نفقات اعتيادية مثل كلفة ساعة الطائرة الصغيرة بدون طيار فى الجو، والتى تقدر بـ 1.500دولار، تكلفة ساعة المروحية فى الجو، والتى هى نحو 5 آلاف دولار وكلفة ساعة الطائرة القتالية فى الجو، والتى تقدر بالمتوسط بـ11 ألف دولار، وبالطبع تضاف إلى كل هذا كلفة كل قذيفة، ساعة محرك دبابة أو الوقود للسيارة.



وقال المحلل الإسرائيلى، إن هناك تكلفة اقتصادية باهظة أخرى هى رجال الاحتياط، حيث متوسط ليوم احتياط للجندى حسب التأمين الوطنى هى 450 شيكلا، ولكن لكل جندى احتياطى توجد أيضا كلفة عسكرية، كالغذاء مثلا تكلفة تجنيد 10 آلاف جندى احتياطى لليوم هى 4.5 مليون شيكل، وتكلفة تجنيد 50 ألف جندى احتياطى فى اليوم هى 22.5 مليون شيكل، ولعشرة أيام 225 مليون شيكل، هذا المبلغ لا يتضمن كلفة رجل الاحتياط على مكان عمله، وعلى الاقتصاد بحيث إن المبالغ كبيرة ومتراكمة.